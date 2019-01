Uetze/Hänigsen

Eine Fahrerflucht nach einem Blechschaden bei der Polizei anzuzeigen, lohnt sich offenbar doch. Jetzt konnten Beamten zwei dieser Straftaten aufklären. In der Henighuser Straße in Hänigsen hatte am Montag gegen 6.30 Uhr der 59-jährige Fahrer eines Ford Transit im Vorbeifahren den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Personenwagens beschädigt. Der Fordfahrer fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Allerdings wurde er von einem anderen Autofahrer hinter ihm beobachtet. Dieser notierte sich das Kennzeichen des Flüchtigen. Der Rest war Routine für die Polizei.

Ebenfalls überführt werden konnte ein 76-jähriger Unfallflüchtiger aus Uetze, der am Montag gegen 7.50 Uhr mit seinem Auto rückwärts von seinem Grundstück an der Straße Am Weißen Kamp fuhr und dabei ein am Fahrbahnrand geparktes Auto touchierte und am hinteren Stoßfänger erheblich beschädigte. Die Reifenspuren im Raureif haben die Polizisten auf die Spur des Seniors gebracht. Dieser gab laut Polizei an, den Unfall zwar bemerkt zu haben, aufgrund eine eiligen Termins aber weitergefahren zu sein.

Von Anette Wulf-Dettmer