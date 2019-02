Uetze

Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz müssen sich jetzt fünf junge Männer zwischen 19 und 25 Jahren verantworten: Polizeibeamte kontrollierten das Quintett am Donnerstag gegen 0.25 Uhr an der Nordmannstraße, das in einem Dacia unterwegs war. In dem Wagen fanden Die Ermittler nach Aussage einer Polizeisprecherin mehrere Konsumeinheiten Marihuana, die sie beschlagnahmten. Zwei der Männer versuchten, noch während der Kontrolle eine geringe Menge Drogen und Konsumbesteck wegzuwerfen – allerdings bemerkten die Beamten dies. Sie leiteten Ermittlungsverfahren gegen alle Fünf ein.

Von Antje Bismark