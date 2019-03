Schwüblingsen

Die Ortsfeuerwehr Schwüblingsen ist 2018 zu zwölf Einsätzen ausgerückt, darunter der Brand Mitte Mai in Eltze, wo ein Wohnhaus mit Scheune niederbrannte. Die Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren konnten gemeinsam verhindern, dass die Flammen auf benachbarte Häuser in Eltze übergriffen. Zudem haben die Schwüblingser geholfen, einen Stoppelfeldbrand in der Dollberger Gemarkung zu löschen, bevor das Feuer auf ein angrenzendes Waldstück überspringen konnte. Darüber hinaus sind die Feuerwehrleute nach Unwettern im Januar und August im Einsatz gewesen. Die 38 aktiven Mitglieder haben im vergangenen Jahr insgesamt 4500 Stunden ehrenamtlich für die Allgemeinheit geleistet.

In der Jahresversammlung wurde der Gruppenführer der 1. Gruppe, Marcel von der Weide, einstimmig wiedergewählt. Johannes Hennies und Mohammed Wolf sind zu Oberfeuerwehrmänner ernannt worden. Die Ortsfeuerwehr zählt aktuell 197 Mitglieder inklusive Kindern, Jugendlichen, Alterskameraden und passiven Förderern. Für 40 Jahre Mitgliedschaft ist der Ehrenortsbrandmeister Hans-Werner Kowalski geehrt worden. „Er bedankte sich gerührt und ließ in einem illustren Bericht 40 Jahre Feuerwehr Revue passieren“, berichtet Schriftführer Mathias Lindscheidt.

Von Anette Wulf-Dettmer