Uetze

Zum ersten Mal seit längerer Zeit lädt der Musikzug der Ortsfeuerwehr Uetze wieder zu einem Frühlingskonzert ein. Nach den gut besuchten Adventskonzerten haben sich die Musiker laut Stabführer Dirk Lehmann entschlossen, den Frühjahr musikalisch zu begrüßen. 35 Musikerinnen und Musiker haben sich am vergangenen Wochenende in der Jugendherberge in Müden an der Örtze auf das Konzert vorbereitet. Bei den umfangreichen Proben sei für den Auftritt intensiv eingeübt worden, berichtet Lehmann. Das Programm spanne einen weiten Bogen von der traditionellen bis zur modernen Blasmusik. Man wolle den Besuchern zeigen, „wie facettenreich Blasmusik sein kann“.

Das Konzert beginnt am Sonntag, 10. März, um 17 Uhr in der Johannes-der-Täufer-Kirche. Einlass ist ab 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Von Anette Wulf-Dettmer