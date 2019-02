Uetze

Ein Streit zwischen einer 43-Jährigen und drei Männern ist am Sonnabend, gegen 19.40 Uhr, in einem Buswartehäuschen an der Burgdorfer Straße in Uetze eskaliert. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war es zwischen ihr und drei Männern zu einer Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf die 43-Jährige nach eigenen Angaben unter anderem von einem der unbekannten Männer geschlagen wurde, worauf sie zu Boden ging. Laut einer Zeugenaussage soll die 43-Jährige wiederum einen der Männer geschlagen haben. Dieser entfernte sich jedoch mit den anderen beiden vor dem Eintreffen der Polizei, sodass deren Identität bislang unbekannt ist.

„Die 43-Jährige war augenscheinlich alkoholisiert, verweigerte jedoch einen Atemalkoholtest“, berichtet ein Polizeisprecher am Sonntag. Im Verlauf des Polizeieinsatzes beleidigte sie die Beamten wiederholt trotz mehrfacher Aufforderung, dies zu unterlassen. Gegenüber den Polizisten klagte die Frau über Schmerzen an der Hand und am Kopf. Eine notärztliche Versorgung lehnte sie aber ab.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Tathergang oder zur Identität der an der Auseinandersetzung beteiligten Personen geben können, sich mit der Burgdorfer Dienststelle unter Telefon (05136) 8861-4115 in Verbindung zu setzen.

Von Anette Wulf-Dettmer