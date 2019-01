Uetze

Ein Trinkgelage ist am frühen Dienstagmorgen in eine Schlägerei gemündet, bei der sich die beiden Kontrahenten gegenseitig verletzten. Die Männer hatten zuvor laut Polizei in der Wohnung des einen Streithahns gemeinsam kräftig gefeiert und getrunken. Schließlich hatten beide die Wohnung verlassen und waren um 1 Uhr auf der Marktstraße am Kreisel in Streit geraten. Sie beleidigten sich lautstark und verpassten sich gegenseitig Ohrfeigen und Faustschläge ins Gesicht, wodurch sie leichte Gesichtsverletzungen erlitten. Die Polizei beendete die Auseinandersetzung, fertigte Anzeigen und erteilte beiden einen Platzverweis.

Der Hintergrund der Auseinandersetzung lasse sich nur vermuten, weil bei der Anzeigenaufnahme beide Kontrahenten keine genauen Angaben zum Vorfall machten, berichtet die Polizei. Vermutlich hing es mit der anwesenden Freundin des Inhabers der Wohnung, in der gemeinsam gefeiert wurde, zusammen.

Von Anette Wulf-Dettmer