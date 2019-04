Hänigsen

Einen Schaden von etwa 30.000 Euro hat am Freitag gegen 19 Uhr ein Landwirt verursacht: Er war nach Aussage eines Polizeisprechers gegen 19 Uhr in Hänigsen auf der Henighuser Straße unterwegs – vor dem Antritt der Fahrt hatte er aber offenbar einen Ausleger nicht richtig gesichert, der sich an der von einem Trecker gezogenen landwirtschaftlichen Maschine befand. Dieser löste sich während der Fahrt und beschädigte eine Bedarfsampel für Fußgänger sowie eine Laterne und mehrere Verkehrsschilder.

Weitere Meldungen von der Polizei und Feuerwehr aus Uetze lesen Sie hier im Polizeiticker.

Von Antje Bismark