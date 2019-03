Dollbergen

Auf der Umgehungsstraße der Ortschaft Dollbergen im Zuge der Landesstraße 387 hat sich am Montagmittag gegen 13 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine 58-jährige Fahrerin verletzt wurde. Die Fordfahrerin, die aus Richtung Süden kam, wollte von der L 387 nach links in den Mastenweg in Richtung Katensen abbiegen und hatte die Geschwindigkeit ihres Autos deshalb verringert. Ein hinter ihr fahrender 76-jähriger VW-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr ungebremst auf den Ford Fiesta auf.

Durch den Aufprall zog sich die Frau laut Polizei leichte Verletzungen zu. Ein Krankenwagen brachte sie in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenprall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Von Anette Wulf-Dettmer