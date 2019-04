Uetze/Burgdorf

Auf der Bundesstraße 188 sind am Montagmittag zwei Menschen verletzt worden. Nach ersten Informationen der Polizei geriet gegen 13.35 Uhr in Richtung Burgdorf ein Mercedes Vito aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und prallte frontal gegen einen VW Golf. Bei beiden Fahrzeugen wurde durch die Wucht des Aufpralls das linke Vorderrad abgerissen, der Kleinwagen schleuderte zudem auf einen benachbarten Parkplatz. Dort prallte der Golf gegen ein stehendes Auto.

Bei dem Unfall wurde ein Mann schwer verletzt und eine Frau erlitt einen Schock. Beide mussten zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. Vorsorglich hatten die Einsatzkräfte auch einen Rettungshubschrauber zur Unfallstelle gerufen, doch er konnte kurze Zeit später ohne Patient an Bord zurückfliegen. Die Bergungsarbeiten auf der B 188 dauern noch an, sie ist deshalb bis auf Weiteres zwischen Hülptingsen und Kreisverkehr Hänigsen/Rälingser Straße in beiden Richtungen gesperrt.

Von pah/tm