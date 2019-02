Dedenhausen

Die Traditions-Kameradschaft Barbarossa Dedenhausen hat einen neuen Vorstand gewählt. Bei der Wahl zum ersten Vorsitzenden setzte sich Dieter Hillebrand mit 22 Stimmen gegen Nils Neumann (11 Stimmen) durch. Zu Hillebrands Stellvertreter wählten die Mitglieder Stefan Wildhagen – einstimmig, er war der einzige Kandidat. Der bisherige langjährige Vorsitzenden Harald Gehrke wurde mit einer besonderen Auszeichnung verabschiedet: Die Mitglieder wählten ihnen einstimmig zum Ehrenvorsitzenden.

Barbarossa – ehemals Kyffhäuser – hat sich der Traditionspflege des Schießsports und dem sozialen Engagement verschrieben. So sammele man beispielsweise Brillen für Menschen in der Dritten Welt. Die Verpflichtung, sich für Bedürftige einzusetzen, reicht laut Stefan Wildhagen bis in die Kaiserzeit zurück, als der damalige Soldatenbund (aus ihm gingen die Kyffhäuser hervor) die Witwen und Waisen der gefallenen Soldaten versorgte. Die Umbenennung in Traditions-Kameradschaft Barbarossa war erforderlich, nachdem der Landesverband Niedersachsen vor zwei Jahren aus der Bundesvereinigung der Kyffhäuser ausgetreten war.

In Dedenhausen ist die Kameradschaft Mitglied in der Dorf- und in der Volksfestgemeinschaft. Fünf Vereine organisieren reihum das Volksfest im Dorf. Zu Schaffern für das Volksfest 2019 hat die Kameradschaft jetzt Norman Gehrke und Mattis Wildhagen gewählt.

Von Anette Wulf-Dettmer