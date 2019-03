Hänigsen

Aus einem Waldstück, das an den Heidhof im Burgdorfer Holz in der Gemarkung Hänigsen angrenzt, sind zwölf Raummeter geschlagenes Buchenbrennholz gestohlen worden. Das Holz war demnach in Boxen gelagert, die mit Planen abgedeckt waren. Aufgefallen ist der Diebstahl dem Eigentümer am vergangenen Sonnabendnachmittag, als er Holz holen wollte. Zuletzt war der Mann am 1. Dezember 2018, 15 Uhr, bei seinem Holzlager gewesen. Da war noch alles in Ordnung gewesen.

Die Polizei bittet Bürger, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Holzdiebstahl gemacht haben oder Hinweise auf den oder die bislang unbekannten Täter geben können, sich in der Dienststelle Burgdorf unter Telefon (05136) 8861-4115 zu melden.

Von Anette Wulf-Dettmer