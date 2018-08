Uetze

Gewittertief „Nadine“ ist am Donnerstagabend über Niedersachsen gezogen – und hat besonders große Schäden in Uetze angerichtet. 150 Feuerwehrleute von neun Ortsfeuerwehren sowie die Wehren aus Burgdorf und Peine und das Technische Hilfswerk (THW) aus Lehrte waren bis 1 Uhr nachts im Einsatz.

Zwischen Eltze und Dedenhausen stürzten 45 Bäume auf die Straße. Und auf der Kreisstraße 145 zwischen Dedenhausen und Wehnsen (Kreis Peine) war es ähnlich schlimm: Dort mussten die Feuerwehren von beiden Seiten die umgestürzten Bäume wegräumen. Dies wird allerdings noch dauern. Die Region Hannover teilte mit, dass die Straße noch bis in die nächste Woche hinein gesperrt bleiben wird.

An der Bornstraße in Eltze stürzte ein großer Baum auf ein Haus und richtete dabei einen hohen Schaden an. Schlimm erwischt hat es auch den Erse-Park. Dort fielen zahlreiche Bäume um – einige trafen Fahrgeschäfte. Für die Aufräumarbeiten wird der Park mindestens an diesem Freitag geschlossen bleiben.

Das Unwetter heute hat uns übel erwischt! Wir brauchen jetzt erst mal ein paar Tage zum Aufräumen ... Gepostet von Erse-Park am Donnerstag, 9. August 2018

Die Enno-Zugverbindung zwischen Dollbergen und Meinersen ist ebenfalls gesperrt. Bis voraussichtlich Sonntag fahren statt dessen Busse. Bahnen fahren weiterhin zwischen Hannover und Dollbergen.

Von sbü