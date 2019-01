Hänigsen

Auch wenn das winterliche Wetter derzeit kaum an einen Freibad-Besuch denken lässt: Die Aktiven vom Freibad Hänigsen stellen jetzt schon einmal die Termine für die neue Saison vor. Diese startet am Mittwoch, 1. Mai. Für Sonntag, 23. Juni, steht der Kaffeegarten auf dem Programm. Am Sonnabend, 29. Juni, gibt es das Tropical Fever. Für Mittwoch, 3. Juli, laden die Organisatoren alle Schüler zur School’s Out Party ein. Das Sundown-Cinema öffnet am Sonnabend, 20. Juli, 31. August und 7. September. Ein Open-air-Gottesdienst wird am Sonntag, 11. August, gefeiert. Für Sonntag, 29. September, steht das Schweinetrogrennen auf dem Programm, mit einem Infotag und Flohmarkt endet die Veranstaltungsreihe am Sonntag, 6. Oktober. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.dasfreibad.de im Internet.

Von Antje Bismark