Dedenhausen

Am frühen Freitagmorgen in der Zeit zwischen 4.30 und 6.30 Uhr haben Unbekannte am Dedenhäuser Bahnhof versucht, einen Fahrkartenautomaten aufzusprengen. Die Aktion misslang jedoch, wie die Polizei in Hannover mitteilt. Das Gerät wurde zwar erheblich beschädigt, aber die Sprengkraft reichte nicht aus, um das Geldfach zu öffnen. So mussten die Täter ohne Beute abziehen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Fahrzeugen machen können. Die Beamten sind unter Telefon (0511) 109-5555 zu erreichen.

Der Vorfall im kleinen Dedenhausen reiht sich ein in eine Serie gleicher Straftaten im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Hannover. Seit dem 26. Dezember 2018 wurden mit dem Dedenhäuser Fall inzwischen zwölf Fahrkartenautomaten gesprengt.

Von Anette Wulf-Dettmer