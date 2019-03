Eltze

Aus einem Lastwagen haben Diebe in der Nacht zum Freitag Werkzeug gestohlen. Das Firmenfahrzeug war am Donnerstag um 16.30 Uhr am Fahrbahnrand an der Straße Zur Eltzer Mühle abgestellt worden, wie die Polizei am Wochenende mitteilte. Freitag früh um 6.15 Uhr entdeckte der Fahrer, dass die Seitenscheibe der Fahrerkabine eingeschlagen war. Die unbekannten Täter gelangten auf diese Weise an eine Motor-Flex der Marke Stihl, einen Boschhammer, ein Nivelliergerät und eine E-Flex, die auf der Rückbank lagen. Zur exakten Schadenshöhe konnte die Firma laut Polizei noch keine Angaben machen. Zeugen des Fahrzeugaufbruchs werden gebeten, sich bei der Polizei in Uetze, Telefon (05173) 6267, zu melden.

Von Anette Wulf-Dettmer