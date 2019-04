Nachrichten Uetze - Einbruch auf Baustelle für Biomassekraftwerk Die Baustelle des Biomassekraftwerks in Dollbergen ist von einem Einbrecher heimgesucht worden. Der Täter ist laut Polizei in mehrere Baucontainer auf dem umzäunten Gelände eingestiegen.

In die Container (links) auf der Baustelle für das Biomassekraftwerk in unmittelbarer Nachbarschaft zur Altölraffinerie in Dollbergen ist am vergangenen Wochenende eingebrochen worden. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller