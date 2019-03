Hänigsen

In ein Einfamilienhaus an der Kallbergstraße in Hänigsen ist am Mittwoch eingebrochen worden. Der oder die bislang unbekannten Täter haben in der Zeit zwischen 17 und 21 Uhr die Terrassentür eines Hauses aufgehebelt, um ins Innere zu gelangen. Dort durchsuchten sie laut Polizei die Räume nach lohnenswertem Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen stahlen sie Schmuck. Zur Schadenshöhe –Diebesgut und Schäden am Gebäude – liegen noch keine abschließenden Angaben vor. Mögliche Zeugen des Einbruchs bittet die Polizei in Uetze, Telefon (05173) 6267, sich bei ihr zu melden.

Von Anette Wulf-Dettmer