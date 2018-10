Uetze

Schmuck in unbekanntem Wert haben Einbrecher gestohlen, die am Dienstag zwischen 15 und 19.45 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße An der Sasse eingedrungen sind. Die Täter hebelten nach Polizeiangaben die Terrassentür auf und gelangten so in das Gebäude. Dort durchsuchten sie die Räume und entkamen anschließend unerkannt mit dem Diebesgut. Hinweise auf den oder die Einbrecher nimmt die Polizei Burgdorf unter Telefon (05136) 88614115 entgegen.

Von Antje Bismark