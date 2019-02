Dollbergen/Hänigsen

Bargeld und Schmuck haben Einbrecher gestohlen, die zwischen Montag, 19 Uhr, und Mittwoch, 17 Uhr, in ein Doppelhaus an der Bahnhofstraße in Dollbergen eingedrungen sind. Die Täter hebelten nach Aussage einer Polizeisprecherin die Tür des Wintergartens auf und gelangten so in den Wohnraum und die weiteren Zimmer. Sie durchsuchten das Gebäude, fanden das Diebesgut und entkamen unerkannt.

Zwischen Sonntag, 15 Uhr, und Mittwoch, 8.15 Uhr, drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Böschansweg in Hänigsen ein. Sie hebelten das rückwärtig gelegene Fenster der Terrasse auf, dann betraten sie das Gebäude, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Unklar ist ihren Angaben zufolge, ob und was die Einbrecher gestohlen haben.

Die Ermittler bitten Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Telefon (05173) 6267 bei der Polizei Uetze zu melden.

Von Antje Bismark