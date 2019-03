Dollbergen

Bargeld haben Einbrecher gestohlen, die zwischen Mittwoch, 23.30 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr, in Räume der Firma Deyerling in Dollbergen eingedrungen sind. Die Täter gelangten nach Aussage eines Polizeisprechers auf das Gelände an der Eddesser Straße, nachdem sie die Tür des Landgroßhandelsbetriebs aufgehebelt hatten. Auf dem Areal hebelten sie die Glaseinfassung eines Bürofensters aus, damit schufen sie sich den Zugang in das Gebäude. Dort fanden sie im Raum eines leitenden Mitarbeiters einen Tresor, den sie öffneten und in dem sie das Diebesgut fanden. Anschließend entkamen sie unerkannt.

Die Ermittler hoffen auf Zeugen, denen ungewöhnliche Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum aufgefallen sind. Sie sollten sich unter Telefon (05173) 6267 bei der Polizei Uetze melden.

Von Antje Bismark