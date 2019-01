Uetze

In der Zeit zwischen Sonntag, 12.30 Uhr, und Dienstag, 9.45 Uhr, sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Immanuel-Kant-Straße in Uetze eingestiegen. Die bislang unbekannten Täter haben zunächst Löcher in einen Fensterrahmen gebohrt und anschließend versucht das Fenster zu öffnen. Weil dies augenscheinlich misslang, wie die Polizei an den Spuren feststellen konnte, hebelten die Einbrecher das Fenster auf und kletterten ins Haus. Beim Durchsuchen der Räumen fielen ihnen Schmuck, Bargeld und eine Münzsammlung in die Hände. Zur genauen Schadenshöhe kann die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben machen.

Mögliche Zeugen des Einbruchs können sich bei der Dienststelle in Uetze, Telefon (05173) 6267, melden.

Von Anette Wulf-Dettmer