Uetze

In der Nacht zum Mittwoch ist ein unbekannter Mann in eine Arztpraxis in der Weststraße eingebrochen. Der Täter überstieg zunächst ein Metalltor und schlug dann in einem nicht einsehbaren Bereich eine Fensterscheibe ein und kletterte in die Räume. Eine Zeugin beobachteten den Täter, als er gegen 23 Uhr das Metalltor überwand und alarmierte umgehend die Polizei. Zudem berichtete sie ihrem Ehemann von ihren Beobachtungen, der daraufhin den auf einem Fahrrad flüchtenden Einbrecher verfolgte. Der 60-Jährige brach die Verfolgung jedoch ab, nachdem ihn der Täter in einem vollkommen unbeleuchteten Bereich bemerkt und verbal massiv bedrohte hatte, heißt es im Polizeibericht.

Die Polizei konnte auch nichts mehr ausrichten. Als sie am Tatort eintraf, war der Täter über alle Berge. Was aus der Arztpraxis gestohlen wurde, darüber gibt es bislang noch keine Rückmeldung an die Polizei in Uetze.

Von Anette Wulf-Dettmer