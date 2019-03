Uetze

Das geschah nicht im Vorbeigehen, sondern war von Profis geplant: Einen sogenannten Pulverisierer haben Unbekannte von einer Baustelle an der Dollberger Straße in der Nacht zum Sonnabend gestohlen. Die Polizei beziffert den Schaden mit rund 65.000 Euro.

Bei einem Pulverisierer handelt es sich um einen Aufsatz für einen Bagger. Mit dieser hydraulischen Zange lassen sich Betonteile und Steine zerkleinern. Das Arbeitsgerät mit einem Gewicht von 3,5 Tonnen war nach Darstellung der Polizei an den Arm eines Baggers montiert. Die Diebe müssen es also erst abmontiert haben, bevor sie es abtransportieren konnten. Diesen Diebstahl setzten die Täter im Zeitraum von Freitag, 18.30 Uhr, bis Sonnabend, 5.10 Uhr, ins Werk. Wer in dieser Zeit rund um die Baustelle an der Dollberger Straße etwas Verdächtiges beobachtet hat, kann dies der Polizei unter Telefon (05173) 6267 melden.

Von Joachim Dege