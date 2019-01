Eltze

Schwere Beute haben Diebe auf einer Baustelle an der Kreisstraße 127 zwischen Eltze und Uetze gemacht. Sie stahlen 26 Aluminium-Bodenplatten, die auf dem Grünstreifen unmittelbar neben der Fahrbahn in einer Doppelreihe ausgelegt waren. Eine einzelne Bodenplatte wiegt 70 Kilogramm und hat die Maße von 266 cm Länge und 60 cm Breite. „Zum Abtransport der Platten mit einem Gesamtgewicht von mehr als 1,8 Tonnen muss ein entsprechendes Fahrzeug mit genügend Personal vorhanden gewesen sein, damit alles zügig verladen und abtransportiert werden konnte“, heißt es im Bericht der Polizei.

Entdeckt hat der Bauleiter der Rohrtechnikfirma, die die Baustelle betreibt, den Diebstahl am Montag um 9 Uhr. Zuletzt war dort am Mittwoch, 23. Januar, 11 Uhr, gearbeitet worden. Die Diebe könnten von vorbeifahrenden Auto- und Radfahrer beobachtet worden sein. Möglicherweise in der Annahme, der Abtransport sei Teil der regulären Arbeit auf der Baustelle, haben sie ihre Beobachtungen bislang nicht der Polizei mitgeteilt. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, sich bei ihr unter Telefon (05173) 6267 zu melden.

Von Anette Wulf-Dettmer