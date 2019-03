Uetze

Diebe haben am vergangenen Wochenende auf der Windpark-Baustelle zwischen Uetze und Katensen richtig abgeräumt. Sie stahlen eine vollständige Bohrausrüstung mit zwei Bohrköpfen, zwölf Ziehköpfen und 42 Bohrstangen. Darüber hinaus bauten sie aus einem Bagger die Batterie aus, warfen die Scheibe des Führerhauses ein und ließen die Luft aus den Hinterrädern. Die Polizei beziffert den Wert des Diebesguts mit rund 18.000 Euro.

Bereits am Sonnabendmorgen hatten Mitarbeiter der Abrissfirma bemerkt, dass ein 65.000 Euro teurer Pulverisierer, ein Baggeraufsatz zum Zerkleinern von Beton, verschwunden war, und den Diebstahl umgehend bei der Polizei angezeigt. Im Lauf des Montags stellten die Bauarbeiter fest, dass die Täter aus dem Bagger, an dem der Pulverisierer montiert war, auch Werkzeug und die Fettpresse gestohlen hatten.

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter ihren Beutezeug gut vorbereitet hatten. Denn solch sperrige und schwere Maschinen lassen sich nicht im Vorbeigehen mitnehmen. Deshalb hofft die Polizei, dass Auto-, Trecker- und Radfahrer verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (05173) 6267 und (05136) 8861-4115 entgegen.

Betroffen von den Diebstählen, die laut eines Polizeisprechers im Radius von 500 Metern begangen wurden, sind drei Firmen: Die Abrissfirma, die zurzeit die Fundamente der alten Windräder entfernt, eine Kabel- und Leitungsbaufirma, der das Bohrequiment gehört, und eine dritte Firma, deren Bagger beschädigt wurde. „Wir schließen nicht aus, dass die Mitarbeiter weitere Diebstähle entdecken“, sagt der Polizeibeamte. Denn die riesige Baustelle „ist ein Eldorado für Leute, die sich auf Diebstähle spezialisiert haben“. Zehn bis zwölf Bagger und andere Fahrzeuge seien dort abgestellt.

Auf der Baustelle im Süden Uetzes sind in den vergangenen Wochen acht Windräder abgebaut worden. Sie werden durch acht leistungsstärkere und doppel so hohe ersetzt. Der Diebstahl vom Wochenende werde die Bauarbeiten nur geringfügig beeinflussen, sagt ein Sprecher des Windpark-Projektierers baywa.re. Er rechne mit ein, zwei Tagen Verzögerung. Parallel zum Abriss – derzeit werden die alten Betonfundamente aus dem Boden geholt – beginne bereits der Aufbau der neuen Windräder, berichtet der Sprecher. Die ersten Bauteile würden in etwa einem Monat angeliefert. Dann käme auch der Sicherheitsdienst, der die Baustelle rund um die Uhr bewachen werde. Der neue Windpark soll Ende 2019 ans Netz gehen.

