Uetze

Die Polizei sucht einen Dieb, der einer älteren Frau am Dienstag zwischen 10.10 und 10.20 Uhr im Aldi-Markt an der Burgdorfer Straße ihr Portemonnaie gestohlen hat. Eine Verkäuferin hatte den Unbekannten beobachtet, als er die Geldbörse aus einem Stoffbeutel zog, der im Einkaufswagen lag. Die Verkäuferin machte die Kundin auf den Diebstahl aufmerksam. Daraufhin überprüfte die ältere Frau ihren Beutel und stellte fest, dass das Portemonnaie fehlte. Zu diesem Zeitpunkt war der Dieb schon verschwunden.

Eine Anwohnerin der Balkenbornstraße fand es später in ihrer Mülltonne, die am Straßenrand stand. Sie hatte zufällig einen Blick in die Tonne geworfen, um zu kontrollieren, ob sie geleert worden war. Die Uetzerin gab das Portemonnaie bei der Polizei ab. Wie sich herausstellte, hatte der Dieb das Bargeld aus der Börse genommen. Die persönlichen Papiere der älteren Frau befanden sich darin.

Der Polizei liegt eine Personenbeschreibung vor. Bei dem Dieb soll es sich um einen Brillenträger mit normaler Statur und kurzen braunen Haaren handeln. Der Mann ist geschätzt 1,80 bis bis 1,85 Meter groß und trug eine dunkle Jacke. Zeugen sollen sich bei der Polizei in Uetze, Telefon (05173) 6267, melden.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller