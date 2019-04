Altmerdingsen

Ein Unbekannter hat am Freitag gegen 10 Uhr ein Mountainbike gestohlen, das die Besitzer in einer Garage am Hänigser Kirchweg abgestellt hatte. Das Rad hatte er mit einem Bügelschloss an Rahmen und Reifen gesichert – deshalb konnte der Dieb in die unverschlossene Garage gehen und das Zweirad davontragen. Den Schaden gibt die Polizei mit 510 Euro an.

Die Ermittler bitten Zeugen, denen eine unbekannte Person aufgefallen ist, sich unter Telefon (05173) 6267 zu melden.

Weitere Meldungen von der Polizei und Feuerwehr aus dem Gemeindegebiet Uetze lesen Sie hier im Polizeiticker.

Von Antje Bismark