Uetze

Ein Unbekannter hat einem 74 Jahre alten Mann in einem Supermarkt an der Burgdorfer Straße am Donnerstagvormittag das Portemonnaie aus der Jackentasche gestohlen, ohne dass der alte Mann dies bemerkte. Als der Kunde später an der Kasse stand und seinen Einkauf bezahlen wollte, stand er auf dem Schlauch. Laut Polizei geschah die Straftat in Zeitraum von 8.25 bis 8.45 Uhr. Die Geldbörse aus Leder, in der sich 160 Euro befunden haben sollen, fand sich später in der Nähe des Supermarktes.

Von Joachim Dege