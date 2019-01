Hänigsen

Die Kindertagesstätte Schneckenhaus feiert am Freitag, 25. Januar, ihr 20-jähriges Bestehen. Alle, die sich mit der Kita verbunden fühlen, sind zur Geburtstagsparty von 14 bis 17 Uhr willkommen. Beim gemütlichen Kaffeeklatsch könne geklönt und gespielt werden, heißt es in der Einladung.

Als die Einrichtung Anfang 1999 am Kreuzdornweg 2 in Hänigsen eröffnet wurde, war sie die erste in Uetze, in der behinderte und nichtbehinderte Kinder gemeinsam betreut wurden. An die Eltern wurden damals Merkzettel verteilt, auf denen die Ziele der integrativen Erziehung genannt waren: Beispielsweise sollen die Jungen und Mädchen das Anderssein von Menschen erfahren und akzeptieren und Sensibilität für die Bedürfnisse anderer entwickeln. 2019 wird das Schneckenhaus erweitert um eine den hygienischen Anforderungen genügende Küche, einen Speiseraum, eine behindertengerechten Toilette, einen Raum für Waschmaschinen und einenUmkleideraum für die Küchenkraft. Beim Bau der Kita vor 20 Jahren wurde sie nur mit einer Teeküche für die Mitarbeiter ausgestattet. Diese wird seit Jahren zur Zubereitung des Mittagessen für die Kinder genutzt.

Von Anette Wulf-Dettmer