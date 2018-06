Nachrichten Uetze - Dedenhausen: Die erste Mitfahrerbank steht Die Zukunftswerkstatt Dedenhausen geht neue Wege beim Nahverkehr. Statt mit dem Linienbus können Einwohner sich ab sofort von Autofahrern mitnehmen lassen.

An einer Scheunenwand an der Uetzer Straße in Dedenhausen stellen Mitstreiter der Zukunftswerkstatt die erste Mitfahrerbank auf. Quelle: privat