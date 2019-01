Uetze/Dollbergen

Eine glitzernde weiße Welt hat die Menschen heute morgen begrüßt. Die Kälte – im Fuhsetal sank die Temperatur auf unter zehn Grad minus – hat die Luftfeuchtigkeit gefrieren lassen und die Landschaft mit dickem Raureif überzogen. Dazu strahlt die Sonne am blauen Himmel und lässt die Eiskristalle an den Pflanzen aufblitzen.

Winterzauberland: Der Raureif an den alten Blütenständen des Hibiskus glitzern in der Sonne. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Dieser erste Wintertag des Jahres ist viel zu schade, um ihn nur am Arbeitsplatz oder in der warmen Stube zu verbringen. Also, schnell warm angezogen und raus ins Winterwunderland – und wenn es auch nur für eine halbe Stunde ist. Denn an den nächsten Tagen soll es laut Wetterprognosen zwar kalt bleiben – für die Nächte ist Frost angesagt, doch einen wolkenlosen Himmel wird es wohl nicht geben.

Von Anette Wulf-Dettmer