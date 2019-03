Nachrichten Uetze - Baubeginn fürs Kirchenzentrum verschiebt sich Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Uetze hat den Baubeginn für ihr neues Kirchenzentrum verschieben müssen. Die Architekten mussten den Bauantrag noch einmal überarbeiten.

So lange wie möglich will die Kirchengemeinde den alten Gemeindesaal, an dem trotz vieler Umbauten noch der Baustil Conrad Wilhelm Hases zu erkennen ist, nutzen. Er soll abgerissen werden. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller