Uetze

Auf dem Campingpark am Irenensee ist am Dienstage ein 68 Jahre alter Dauercamper tödlich verunglückt. Feuerwehrleute bargen ihn aus einem Versorgungsschacht, in dem sich Wasseranschlüsse für zwei benachbarte Stellplätze befinden. Der Mann war von Angehörigen am Abend kopfüber in dem Schacht steckend auf dem Gelände entdeckt worden, sagte ein Polizeisprecher. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es keine.

Der Dauercamper stürzte in den Versorgungsschacht an der Hecke, der jetzt mit einem Metalldeckel angedeckt ist. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Dauercamper wollte Parzelle auf Saison vorbereiten

Der Mann hatte auf seiner Parzelle Vorbereitungen für die bevorstehende Campingsaison getroffen. Vermutlich wollte er seinen Wohnwagen an die Wasserversorgung anschließen und war dabei mit dem Kopf voraus in den Schacht gestürzt. Angehörige hatten tagsüber mehrfach versucht, mit ihm zu telefonieren. Weil sie ihn nicht erreichten, machten sie sich Sorgen. Den letzten Kontakt hatten sie nach Polizeiangaben um 8.45 Uhr. Am Abend schauten sie dann im Campingpark nach dem Rechten.

Auf dem Campingplatz am Irenensee überwintern auch Dauercamper. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Notarzt kann nur noch den Tod feststellen

Der Schwiegersohn entdeckte den Mann gegen 20 Uhr in dem Schacht. Die Angehörigen alarmierten daraufhin die Rettungskräfte. Feuerwehrleute zogen den leblose Mann heraus und übergaben ihn dem Rettungsdienst. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Weil der Mediziner auf der Todesbescheinigung ankreuzte, dass die Todesursache ungeklärt sei, wurde wie in einem solchen Fall üblich der Kriminaldauerdienst gerufen. Die Beamten fanden aber keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. „Daher gibt es nach dem jetzigen Stand keine weiteren Ermittlungen“, sagte ein Polizeisprecher.

Andere Camper haben vom Unglück nichts bemerkt

„Die Schächte sind ganz schön tief. Ich gehe da nur ran, wenn noch jemand in der Nähe ist. Sonst ist es mir zu gefährlich“, berichtete ein älterer Dauercamper, der erst am Mittwochmorgen aus dem Radio von dem tragischen Unglück erfahren hatte. Weil die Campingsaison erst immer in der Osterzeit beginnt, halten sich derzeit nur wenige Gäste auf dem 45 Hektar großen Gelände auf. Sie haben den Unfall offensichtlich nicht mitbekommen. Die Dauercamperin Natalia Wesner wunderte sich nach eigenen Worten darüber, dass am Abend Feuerwehrfahrzeuge und andere Autos auf das Gelände fuhren: „Mehr habe ich nicht mitgekriegt.“ Sie habe auch nicht weiter nachgefragt. „Wir haben der Feuerwehr und der Polizei das Tor geöffnet. Mehr kann ich dazu nicht sagen“, sagte eine Campingpark-Mitarbeiterin.

Der 22 Hektar große Irenensee ist das Naherholungsidyll in der Gemeinde Uetze. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Campingpark bietet Platz für 600 Camper

Im Campingpark Irenensee gibt es 400 Plätze für Dauercamper. Davon sind aktuell 350 belegt. Hinzu kommen noch 200 Plätze für Touristen. Abgesehen von Journalisten, die in der Ferienanlage recherchierten, machte die Ferienanlage am Mittwoch einen ganz normalen Eindruck. Wie immer umrundeten Spaziergänger den 22 Hektar großen See.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller