Obershagen/Eltze

Seinen Führerschein hat ein 47-Jähriger am Mittwochabend vorläufig bei der Polizei abgeben müssen: Der Mann war nach Aussage einer Polizeisprecherin gegen 20.30 Uhr mit seinem Ford Focus auf dem Rhöndamm aus Richtung Ehlershausen unterwegs. Im Bereich der Osterwiesen kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, rammte anschließend eine Schutzplanke und schleuderte in einen Straßengraben. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 47-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Sie ordneten eine Kontrolle mit dem Alkomaten an, diese ergab einen Wert von 1,81 Promille. Außerdem ließen sie eine Blutprobe entnehmen. Der Mann blieb bei dem Unfall unverletzt, teilte die Sprecherin mit.

Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz

Seinen linken Unterarm hat sich ein 19-Jähriger am Mittwoch gebrochen. Der junge Mann war nach Polizeiangaben gegen 7.40 Uhr mit seinem Motorrad auf der Straße Zur Eltzer Mühle unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, er stürzte zu Boden. Sein Motorrad rutschte über die Fahrbahn und kollidierte mit einem Baum. Bei dem Sturz zog er sich den Knochenbruch zu und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Von Antje Bismark