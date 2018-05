Uetze

Auf der Bundesstraße 188 ist es am frühen Donnerstagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Zwei Fahrzeuge, ein Audi SQ5 und ein Lastwagen, sind gegen 14.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Marktstraße und Burgdorfer Straße frontal zusammengestoßen. Die 68-jährige Fahrerin des Audi wurde dabei schwer und der 50-jährige Lastwagenfahrer leicht verletzt.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die 68-Jährige, die mit ihrem Auto in Richtung Burgdorf unterwegs war, in der langgezogenen Linkskurve auf die Gegenfahrbahn, wo zeitgleich ein Lastwagen fuhr. Zwar sollen laut Polizei beide Fahrer noch versucht haben auszuweichen, um eine Kollision zu verhindern. Was jedoch nicht gelang. Denn an dieser Stelle ist die B 188 rechts und links von Leitplanken flankiert. Die Fahrzeuge stießen frontal zusammen.

Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass die Fahrerkabine des Lastwagens abriss. Beide Fahrzeuge wurden „vollständig zerstört“, heißt es im Bericht der Polizei. Während der 50-Jährige Glück im Unglück hatte und sich nur leichte Verletzungen zuzog, wurde die 68-jährige Frau mit schweren Verletzungen aus ihrem Audi geborgen. Beide wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Zuvor hatte der Rettungshubschrauber den Notarzt zur Unfallstelle geflogen. Für dessen Landung ebenso wie für die Bergungs- und Aufräumarbeiten wurde die viel befahrene Bundesstraße für mehrere Stunden komplett gesperrt. Zu Redaktionsschluss gegen 18 Uhr war die Strecke noch immer nicht passierbar. Es kam laut Polizei zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Fahrzeuge wurde zum Teil durch die Ortschaft Uetze um die Unfallstelle herumgeleitet.

Nach Schätzungen der Polizei entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von 100 000 Euro.

Von Anette Wulf-Dettmer