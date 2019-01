Uetze

Zeugen für einen Unfall an der Kaiserstraße sucht die Polizei: Demnach hatte ein 58-Jähriger aus Burgdorf am Donnerstag gegen 17.30 Uhr seinen schwarzen Hyundai in Höhe der Apotheke vorwärts in eine Parklücke gefahren. Beim weiteren Rangieren stieß er nach Aussage einer Polizeisprecherin gegen einen silberfarbenen Wagen, den die 40-jährige Halterin aus Uetze dort abgestellt hatte. Dabei entstand leichter Sachschaden.

Beide Unfallbeteiligten schildern den Ablauf unterschiedlich. Deshalb hoffen die Ermittler auf einen unabhängigen Zeugen, der den Unfall beobachtet hatte. Dieser soll sich unter Telefon (05173) 6267 bei der Polizei Uetze melden – ebenso wie weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können.

Von Antje Bismark