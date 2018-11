Uetze

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Donnerstag gegen 14.35 Uhr ein 22 Jahre alter Autofahrer aus Wolfenbüttel mit seinem Ford Focus auf der Bundesstraße 214 zwischen Ohof und Kreuzkrug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei wurde das Fahrzeug so stark beschädigt, dass Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Uetze den Mann mit schwerem Gerät aus einem Fahrzeug befreien mussten. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Ihren Angaben zufolge hat der Wagen nur noch Schrottwert.

Während der Unfallaufnahme musste die Polizei die Bundesstraße zeitweilig komplett sperren.

Weitere Polizeimeldungen aus Uetze finden Sie unter http://www.haz.de/Umland/Uetze/Polizeiticker-Uetze

Von Antje Bismark