Hänigsen

Auf einem Feld am Hänigser Dorfrand in Richtung Altmerdingsen hat die Abendsonne abgeerntete Rosenkohlpflanzen so gekonnt in Szene gesetzt, dass sie wie skurrile Kunstwerke wirken. Der Hänigser Martin Lauber hat bei dem Anblick gleich ein Foto gemacht und es der Redaktion zugesandt.

Blick in die Spitze der Rosenkohlpflanze. Quelle: Martin Lauber

Der Rosenkohl ist übrigens wie Hafer, Rote Beete und etliche exotische Pflanzen ein Superfood. Er ist ein hervorragender Vitamin- und Mineralstofflieferant und gleichzeitig sehr kalorienarm. Punkten können die kleinen grünen Röschen, die vor allem im Winter geerntet werden, mit einem sehr hohem Vitamin-C-Gehalt, mit den lebenswichtigen Mineralstoffen Magnesium, Kalium und Zink und besonders vielen sekundären Pflanzenstoffen. Letztere sind für den leicht bitteren Geschmack des Rosenkohls verantwortlich.

Von Anette Wulf-Dettmer