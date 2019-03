Krätze

Eine Thuja-Hecke an der Straße Am Tiefen Moor in Krätze ist am frühen Montagnachmittag, fast vollständig abgebrannt, obwohl die Ortsfeuerwehr schnell zur Stelle war. Der Eigentümer gibt den Schaden mit rund 2400 Euro an. Wieso die etwa 12 Meter lange Hecke gegen 13.45 Uhr Feuer fing, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen unbekannt eingeleitet.

Von Anette Wulf-Dettmer