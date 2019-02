Hänigsen

Politisch und geschichtlich wird es beim nächsten Frauenfrühstück der evangelischen Kirchengemeinde Hänigsen-Obershagen am Sonnabend, 23. Februar. Thema ist die Einführung des Frauenwahlrechts in Deutschland vor 100 Jahren.

An der Wahl zur verfassungsgebenden Nationalversammlung am 19. Januar 1919 durften erstmals in der Geschichte auch Frauen teilnehmen. Ein Meilenstein auf dem Weg zur Gleichberechtigung von Mann und Frau. Wie wichtig den Frauen dieses Recht damals war, zeigt ihre Wahlbeteiligung. Mehr als 82 Prozent der stimmberechtigten Frauen gingen an die Wahlurnen.

Es soll darüber gesprochen werden, welch harter Kampf dem Wahlrecht für Frauen vorausgegangen war. Beim Frauenfrühstück ab 9.30 Uhr im Haus der Begegnung in Hängsen geht es auch um die Frage, was sich seitdem für Frauen verändert hat. „Sicherlich weniger als sich die Suffragetten vor über 100 Jahren vorgestellt haben“, wagt Marion Arth vom Organisationsteam eine Antwort. Sie erinnert an Elisabeth Selbert, eine der vier Mütter des Grundgesetzes, die 1981 sagte: „Die mangelnde Heranziehung von Frauen zu öffentlichen Ämtern und ihre geringe Beteiligung in den Parlamenten ist doch schlicht Verfassungsbruch in Permanenz.“

Anmeldungen nimmt bis 20. Februar Gisela Schlecht, Telefon (05147) 979550 entgegen.

Von Anette Wulf-Dettmer