Uetze

Ein Mann ist auf dem Campingplatz am Irenensee in Uetze tot aus einem Gully geborgen worden. Der 68-Jährige war am Dienstagabend kopfüber in dem Schacht steckend auf dem Gelände entdeckt worden, sagte ein Polizeisprecher. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es keine. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann Vorbereitungsarbeiten an dem wasserführenden Schacht ausgeführt.

Der Schwiegersohn hatte den Mann in dem Schacht entdeckt. Die alarmierte Feuerwehr konnte den 68-Jährigen nur noch tot bergen.

Von RND/dpa/frs