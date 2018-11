Katensen

Das gefällt einigen Einwohnern überhaupt nicht: Der Bauhof hat trotz der Zusage der Verwaltung einige Mängel im Ort immer noch nicht beseitigt. Nach Auskunft des Ortsbürgermeisters Thomas Sörgel (Freie Wählergemeinschaft Katensen) haben sich Katenser in der jüngsten Ortsratssitzung beschwert. Sie hätten sogar gefragt, weshalb der Ortsrat noch keine Dienstaufsichtsbeschwerde gestellt habe.

Laut Sörgel ist dem Ortsrat schon vor längerer Zeit versprochen worden, dass der Bauhof das Verbundsteinpflaster des Gehwegs an der Ecke Katenser Hauptstraße/Burgdorfer Weg aufnehmen und neu verlegen soll. Dort hätten sich die Pflastersteine verschoben und abgesenkt. „Das ist eine Stolperstelle“, sagt Sörgel. Bei Regen sammele sich in den Vertiefungen das Regenwasser. Um nicht durch die Pfützen zu gehen, liefen Schüler auf dem Weg zur Bushaltestelle am Fahrbahnrand der Katenser Hauptstraße. „Das ist eine Gefahr für die Kinder“, stellt Sörgel fest.

Im westlichen Bereich der Straße Eichenhain wichen die Fahrer der Linienbusse und auch andere Autofahrer bei Gegenverkehr auf den unbefestigten Seitenstreifen aus, berichtet Sörgel. Mittlerweile sei dort der Boden so verdichtet, dass das Regenwasser nicht mehr versickere und auf ein Grundstück laufe. Auch da gibt es nach Sörgels Worten die Zusage, Abhilfe zu schaffen.

Ein Dauerthema des Ortsrats ist der schlechte Zustand der Hecke auf der Ostseite des Friedhofs. Sie ist stellenweise abgestorben. Bisher hatte der Ortsrat gefordert, die Hecke zu roden und neu zu pflanzen. Doch davon rät die Verwaltung ab – unter anderem aus Kostengründen. Der Ortsrat macht nun laut Sörgel einen neuen Vorschlag. Die Hecke soll ausgeschnitten werden. Falls dabei Lücken entstehen, sollen diese mit Neuanpflanzungen geschlossen werden. Anschließend soll die Hecke gedüngt werden. „Nach Auffassung des Ortsrats ist die Hecke mit geringem Aufwand zu retten“, sagt der Ortsbürgermeister.

Diese Hecke auf dem Friedhof bietet einen unansehnlichen Anblick. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Nach seinen Angaben verfolgt der Ortsrat ein neues langfristiges Ziel: An der Katenser Hauptstraße soll eine Buswendeschleife gebaut werden. Dann könnten die Linienbusse auf der Kreisstraße 130 bleiben und müssten auf dem Weg zur Haltestelle An der Schule nicht eine Runde durch das Dorf drehen, erläutert Sörgel.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller