Nachrichten Uetze - Kommt Salzwasser aus Hessen nach Hänigsen? K+S prüft die Flutung des stillgelegten Bergwerks Niedersachsen-Riedel mit Haldenwasser aus Hessen. Einige Hänigser befürchten, dass K+S dafür schon in Hänigsen die Voraussetzungen schafft.

Auf dem K+S-Gelände in Hänigsen finden Umbau- und Sanierungsarbeiten statt – so auch in der Schachthalle und am Förderturm. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller