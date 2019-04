Burgdorf/Uetze

Die Bundesstraße 188 zwischen Burgdorf und dem Schwüblingser Kreisel ist nach einem Unfall gesperrt – laut Polizei bis etwa 15.50 Uhr. Denn die Mitarbeiter der Unfallforschung hätten gerade erst ihre Arbeit aufgenommen, hieß es von der Polizei um 14.40 Uhr. Der Verkehr wird weiträumig umgeleitet. Denn noch ist die L 311 durch Sorgensen, Dachtmissen nach Hänigsen wegen der Bauarbeiten gesperrt.

Gegen 14 Uhr ist kurz vor dem Kreisel aus Richtung Burgdorf ein Mercedes-Vito, der in Richtung Burgdorf fuhr, in den Gegenverkehr geraten. Dort prallte der Kastenwagen mit einem VW Golf zusammen. Dabei sind nach ersten Informationen zwei Menschen verletzt worden. Der Hubschrauber sowie mehrere Notärzte waren im Einsatz. Der Fahrer des Golfs, der in Richtung Uetze unterwegs war, ist bei dem Unfall eingeklemmt worden. Die Feuerwehr Burgdorf befreite ihn.

Der Aufprall war so stark, dass sich der Vito mehrmals auf der Fahrbahn gedreht hat und die Fahrerseite in Reifenbreite aufgerissen wurde. Die Wrackteile waren über 30 bis 40 Meter verstreut, berichten Augenzeugen. Bei beiden Fahrzeugen wurde durch die Wucht des Aufpralls das linke Vorderrad abgerissen, der Golf schleuderte zudem auf einen benachbarten Parkplatz. Dort prallte er gegen ein stehendes Auto.

Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Im Vito befand sich zudem ein Hund. Er wurde bei dem Unfall offenbar nicht verletzt. Weil seine Besitzerin in der Klinik behandelt werden muss, wird das Tier vorübergehend anderweitig betreut.

Von Peer Hellerling/ Anette Wulf-Dettmer