Nachrichten Springe - Zeissig verjüngt seine Geschäftsführung Der Völksener Messebauer Hartmut Zeissig hat seinen Mitarbeitern das neue Firmen-Logo präsentiert – und bei dieser Gelegenheit seine Enkel Lena und Fabian als weitere Mitglieder der Geschäftsführung vorgestellt.

Setzen die Familientradition fort: Lena und Fabian Zeissig rücken in die Führungsetage des Messe- und Markenbauers „Zeissig“ auf. Hartmut Zeissig will sich in den kommenden Monaten mehr und mehr aus dem operativen Geschäft zurückziehen. Quelle: foto: Scheffler