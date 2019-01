Alvesrode

Nur noch knapp ein halbes Jahr, dann laden Vorstand und Mitglieder des VfV Concordia Alvesrode zur großen Jubiläumsfeier ein. 100 Jahre Sport im Sauparkdorf sollen vom 28. bis 30. Juni gebührend gefeiert werden. Und die Aktiven in den fünf Sparten Laufen, Turnen, Tischtennis sowie Bogenschießen und Fußball fiebern jetzt schon dem Termin entgegen.

Dass sie nicht nur feiern wollen, sondern auch zu sportlichen Höchstleistungen bereit sind, zeigten jetzt die Berichte der Spartenleiter bei der Jahresversammlung. Zuwachs bei der Tischtennissparte meldete deren Leiterin Kathrin Flügge. Optimale Bedingungen beim Training zahlten sich bei den Wettkämpfen aus. Und die Ergebnisse konnten sich sehen lassen. Wenn die Spieler mal nicht auf dem Treppchen standen, waren sie immerhin im vorderen Tabellenfeld zu finden. Nicht anders erging es den Bogenschützen. Viermal erste Plätze bei den Kreismeisterschaften, stets vordere Plätze bei Turnieren und ein Dauerabo auf den Siegertreppchen vermeldete Torsten Mahnke den etwa 40 Anwesenden. Beim Tag der Vereine 2018 in Springe konnten sie sogar dem Vorstand Neuzugang von Mitgliedern melden. Aktuell richten sie Himmelfahrt ein Turnier in Alvesrode aus und beteiligen sich an der Ferienpassaktion. Außerdem sind sie eine feste Größe beim Hubertusfest im Wisentgehege. Das Wisentgehege stand auch im Fokus des Leiters der Laufsparte, Dirk Janßen. Seit fünf Jahren besteht die Abteilung mit derzeit 15 Läufern und acht Nordic-Walkern. Im vergangenen Jahr haben sie an Laufveranstaltungen mit Strecken zwischen 3,8 Kilometern und 21 Kilometern teilgenommen. Insgesamt haben sie 2018 rund 977 Kilometer zurückgelegt. Außergewöhnliches Laufereignis war ein "Untertagerun" 60 Meter unter der Erde in einem Bergwerk in Sondershausen (Sachsen-Anhalt). Neuestes Highlight dieser Sparte ist seit zwei Jahren der Wisentrun im Tierpark. Allein 747 Teilnehmer haben auf unterschiedlichen Strecken im vergangenen Jahr am Lauf teilgenommen. Die Anmeldung für den Wisentrun am 16. August beginnt am 1. März. Sigrun Woltmann zeigte sich erfreut über die neuen Gymnastikmatten, die durch Zuschussanträge und Spenden angeschafft wurden. Die Eltern-Kind Gruppe möchte sie in diesem Jahr verstärken. Die Fußballer haben den Spielbetrieb der Ü40-Mannschaften zum Saisonende eingestellt, da nicht mehr genügend Spieler vorhanden waren. Eine aufsteigende Leistungskurve bescheinigte Uwe Blödorn der ersten Herrenmannschaft. Anlässlich des Jubiläums veranstalten die Fußballer am 19. Mai ein kleines Blitzturnier mit Vereinen aus Völksen und Bennigsen, die ebenfalls 1919 gegründet wurden.Gute Vorstandsarbeit spiegelte sich auch bei den Neuwahlen wieder. Außer dem Vorsitzenden Jürgen Twick, er hat noch ein Jahr Amtszeit vor sich, wurden sein Stellvertreter Wolfgang Paproth, Kassierer Volker Hinze und Schriftführerin Heike Flügge für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt.

Ehrungen: Walter Jaape wurde für 60 Jahre Mitgliedschaft, Heiner Bennecke, Volker Hinze und Karlfred Weber für 50-jährige Zugehörigkeit und Margo Gehrmann, Sigrun Woltmann sowie Michael Woltmann für 25 Jahre Mitgliedschaft mit Urkunden, Nadeln und Präsenten geehrt.

Von Reinhold Krause