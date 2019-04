Nachrichten Springe - Springer genießen Osterfeuer in Kernstadt und Ortsteilen ...und welches Osterfeuer war am schönsten? Zahlreiche Menschen haben die romantische Stimmung und die sommerlichen Temperaturen bei den Feuern in der Kernstadt und in den Ortsteilen genossen.

Mächtig was los in Eldagsen: Mit Flatterband hatten die Feuerwehrmitglieder eine Schutzzone eingerichtet. Hunderte Menschen drängen sich um das Feuer in der Feldmark. Welches Feuer am Ende das schönste war – es war wohl doch eine Frage des Lokalpatriotismus. Quelle: Fotos