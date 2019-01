Bennigsen

Geschäftsführer Marco Herrmann hofft, den Abriss der Traditionsgaststätte bereits im März abschließen zu können.

Wann genau dann der Bau der geplanten vier Mehrfamilienhäuser startet, sei aber noch unklar. Während der Bebauungsplan für den Neubau steht, müsse der Bebauungsplan für den ebenfalls überplanten nördlichen Bereich des Areals erneut ausgelegt werden.

Die Änderungen der Grenzen des Bauprojekts wurden den Mitgliedern des Planungsausschusses nun vorgelegt. Die erneute Auslegung hat laut Herrmann aber keine Auswirkungen auf das Bauprojekt Schusterhöfe selbst und die tatsächlich zu bebauende Fläche. Die sogenannte Teilplanreife konnte TiMa bereits im Dezember erreichen, nachdem der Verwaltungsausschuss keine Einwände hatte. „Derzeit bereiten wir jetzt den Bauantrag vor“, sagt Hermann. Während der Planung des Projekts hatte Bürgermeister Christian Springfeld den Wunsch an die Investoren geäußert, eine Tiefgarage zu bauen. „Das haben wir geprüft, aber das ist kostentechnisch gar nicht darzustellen“, sagt Herrmann. Um die Parkplatzsituation zu entzerren, hatte die Firma TiMa Immobilien im Westen des Geländes noch einmal 400 Quadratmeter dazugekauft.

Zahlreiche Anfragen für die Wohnungen seien bereits eingegangen, so Herrmann: „Zum Glück. Ich freue mich, dass es jetzt losgeht.“ Mögliche Probleme beim Abwasser wie in anderen Teilen Bennigsens gibt es laut Herrmann an den Schusterhöfen nicht. Er habe sich bereits vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung beraten lassen.

Von Saskia Helmbrecht