Mittelrode

Dies kündigte der Vorsitzende Michael Lück während der Jahresversammlung an. Zudem soll auf dem Fußballplatz ein Wohncontainer als Umkleide eingerichtet werden, denn der Vorstand will eine Frauenmannschaft im Fußball aufstellen. Um aber verlässlich am Spielbetrieb teilnehmen zu können, sucht der SV Mittelrode derzeit nach weiteren Spielerinnen für die Mannschaft. Sie müssen mindestens 16 Jahre alt sein. Wer Lust hat, sich dem Team anzuschließen, kann dienstags oder donnerstags um 19 Uhr am Sportplatz beim Training vorbeischauen.

Und der Aufbau einer neuen Frauenmannschaft in der Fußballabteilung wirkt sich auch positiv auf die Mitgliederzahlen auf. Bei acht Austritten und 14 Neuzugängen ist die Zahl auf 130 gestiegen. Positive Nachrichten gibt es aber auch von der Männermannschaft. Das Team überwintert auf dem siebten Tabellenplatz in der 4. Kreisklasse.

Aushängeschild des SV Mittelrode ist jedoch die Dart-Abteilung mit den Dart-Löwen, die sich in der Bezirksliga halten konnten. Lück dankte für die große Unterstützung im Dorf, allein 40 Dauerkarten wurden bestellt und ausgeliefert. „Wir müssen aber auch aufpassen, dass unsere gute Gemeinschaft erhalten bleibt, denn nur gemeinsam sind wir stark“, so Lück. In diesem Jahr soll außerdem ein Erste-Hilfe-Kurs angeboten werden – immerhin hat der Verein einen Defibrillator bekommen.

Hinter den Mitgliedern liegt ein sehr ereignisreiches Jahr 2018. Im Rahmen des 70-jährigen Bestehens hatte der Verein ein Jedermannturnier im Februar, einen Preisskat, die Geburtstagsfeier mit einem Kleinfeldturnier im Juni und zum Abschluss im November wiederum einen zünftigen Preisskat organisiert. „Wir hatten zahlreiche Helfer und Sponsoren, und ich danke allen für ihre Unterstützung in 2018“, sagte Lück.

Burkhard Tscharntke wurde für seine 60-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt, Walter Härke ist seit 41 Jahren dabei. Dirk Ihsen blickt auf 20 Jahre im Verein zurück.

Infos zur Frauenmannschaft gibt es bei Werner Heinemeyer, Telefon (01 77) 352 62 69 und Matthias Tscharntke, Telefon (01 57) 56 62 66 87.

Von Friedhelm Lüdersen