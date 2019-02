Springe

Bei einem Pflegegrad fünf bezahlt die Pflegeversicherung maximal 2005 Euro monatlich. Das deckt aber nicht annähernd die Kosten, die die Einrichtungen für eine vollstationäre Pflege bei diesem Pflegegrad erhebt. Im Springer Hof werden – ohne Investitionskosten – 2700 Euro fällig und damit rund 700 Euro mehr, als die Versicherung eigentlich bezahlt. Damit ist der Springer Hof aber im Vergleich zu anderen Häusern in der Deisterstadt noch günstig. Im Wohnpark Beethovenstraße werden 2948 Euro verlangt. Noch teuer ist es dafür im Altenpflegeheim an der Eldagsener Straße (3211 Euro) und im Diakoniezentrum an der Jägerallee (3238 Euro). Die Altenpension im Deisterhang und das Seniorenpflegeheim Alte Molkerei in Altenhagen liegen im Mittelfeld (2916 und 2951 Euro). Im Durchschnitt heißt das: Die Springer müssen 989 Euro monatlich zuzahlen.

Regelung gilt seit einem Jahr

Nicht nur für die höchste Pflegestufe müssen die Springer zuzahlen. Bei Pflegegrad vier etwa zahlt die Versicherung maximal 1775 Euro. Auch dort müssen die Springer 989 Euro beisteuern. Dasselbe gilt für die Pflegegrade zwei und drei. „Einheitlicher Eigenanteil“ nennt sich das und gilt erst seit einem Jahr. Davor musste jeder, der eine hohe Pflegestufe hatte, weniger zuzahlen.

Veröffentlicht werden die Preise auf der Internetseite pflegelotse.de. Die Suchmaschine ist ein Angebot vom Verband der Ersatzkassen ( vdek). Die angegeben Preise basieren auf den Verträgen zwischen den Landesverbänden der Pflegekassen und den Pflegeeinrichtungen. Diese werden von den vdek-Landesvertretungen in einer Datenbank erfasst und gepflegt. Und: Die Preise in den verschiedenen Einrichtungen werden in der Regel zweimal wöchentlich aktualisiert, bestätigt Sprecherin Tanja Glootz. Auf der Internetseite finden sich zudem Informationen über die Pflegeeinrichtungen, deren Leistungen und der Qualität – die Pflegenoten. In Springe sind Noten von 1,2 (für das Seniorenpflegeheim Alte Molkerei und die Altenpension am Deisterhang) bis 2,0 vertreten.

Springe liegt im Vergleich zu anderen Kommunen preislich im höheren Bereich: Die Schaumburger etwa müssen durchschnittlich 778 Euro selbst zahlen. Im Vergleich zur Region Hannover scheint Springe aber nicht viel teurer zu sein. In Barsinghausen, mit rund 34 000 Einwohnern und ebenfalls sechs Einrichtungen also gut vergleichbar mit Springe, müssen die Pflegebedürftigen im Durchschnitt 972 Euro zuzahlen.

Kurzzeitplätze gefragt

Für Verwirrung könnte die Suche nach Kurzzeitplätzen in stationären Pflegeeinrichtungen sorgen – dort sind nämlich nach Angaben des Portals keine Plätze in den sechs Einrichtungen mehr frei. Das hat einen Grund: „In Springe gibt es kein Haus, dass nur Kurzzeitplätze anbietet“, sagt Anne Löscher-Müller, Einrichtungsleiterin des Altenpflegeheims an der Eldagsener Straße. „In allen Häusern werden die Plätze eingestreut, und über die Anzahl verhandelt jede Einrichtung selbst.“ So gibt es etwa in ihrer Einrichtung sechs Betten für eine Kurzzeitpflege. „Der Bedarf ist da und hoch, die Plätze sind schon schnell weg.“ Insgesamt, so Löscher-Müller, sei der Bedarf in Springe an Pflegeplätzen aber durchaus gedeckt. Das zeigt auch wieder ein Blick in die Online-suchmaschine des Pflegelotsen: Freie Plätze gibt es demnach noch in allen Einrichtungen.

Wer das Geld für die Plätze nicht aufbringen kann, für den gibt es zum Beispiel die „Hilfe zur Pflege“. Dabei handelt es sich um eine Form der Sozialhilfe, die pflegebedürftigen Personen zusteht, wenn sie die Kosten der Pflege nicht zahlen und auch Angehörige keine finanzielle Unterstützung bieten können.

Von Saskia Helmbrecht